Интернет-пользователи сделали свои выводы из состояния хозяина "Рошена"

Бывший президент Украины, глава партии "Евросолидарность" и депутат Верховной рады Петр Порошенко уснул прямо в зале Печерского суда в Киеве, где ему избирают меру пресечения по "угольному" делу. Соответствующее видео распространилось в соцсетях, где его принялись активно комментировать.

Напомним, ранее в понедельник, 17 января, пятый глава государства прибыл после длительного отсутствия на родину, сделал ряд громких заявлений и сразу помчался на судебное заседание.

Оно продолжается уже несколько часов и, вероятно, политик несколько притомился.

"Что снится бывшим президентам на суде? Электрические овцы, шоколадные реки или, может, донецкий уголь? В любом случае, что-то более интересное, чем позиция собственных адвокатов", – говорится в подписи телеграм-канала Mash к видео дремлющего "шоколадного короля" всея Незалежной.

Видео сопровождается песней группы RSAC "Неинтересно".

Канал "Зрада чи Перемога" в комментарии вспомнили первый эпизод "Напарник" из советской комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", глядя на куняющего Петра Алексеевича.

"Давай бухти мне как космические корабли бороздят Большой театр, а я посплю: Порошенко решил отдохнуть прямо во время заседания суд", – написали авторы сообщения.

У подписчиков российского военкора Александра Коца свои предположения, что случилось с хозяином "Рошена" (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Да нажрался как обычно, боров )", "Разморило волка", "не нiрвы – канаты!", "Долго моргает!"

Российско-украинский историк Владимир Корнилов припомнил Петру Алексеевичу его сегодняшний выпад в адрес действующего президента страны.

"Порошенко посоветовал (Владимиру) Зеленскому перестать принимать наркотики и тут же уснул на заседании суда. Теперь Зеленский призовет Петра перестать пить?" – предположил эксперт в "Твиттере".

Порошенко посоветовал Зеленскому перестать принимать наркотики и тут же уснул на заседании суда. Теперь Зеленский призовёт Петра перестать пить? pic.twitter.com/XO347Qt8hp — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) January 17, 2022

Добавим, пан Порошенко действительно ранее прямо в стенах здания суда призвал президента перестать "принимать наркотики", потому что его действия "абсолютно неадекватны".

