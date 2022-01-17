Борьба за власть в республике все еще продолжается и может не закончиться миром

С тех пор, как в начале января нынешнего года в Казахстане вспыхнули сильнейшие беспорядки с момента обретения независимости, первый президент страны Нурсултан Назарбаев хранит молчание и не появляется на публике. Погибло 225 человек, а между тем человек, который так долго олицетворял собой республику, просто исчез. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Некоторые его источники сообщили, что Елбасы прячется где-то на берегу Женевского озера. Другие утверждают, что он вылетел в Дубай, третьи – что политик, скорее всего, уже мертв. На самом деле, по мнению ряда источников, экс-глава государства остается в Казахстане, вероятно, в столице Нур-Султане, которая носит его имя.

"По моей последней информации, Назарбаев ведет с Касым-Жомартом Токаевым яростные переговоры о перераспределении активов, добычи и ренты", – сообщил изданию западный правительственный экс-чиновник, имеющий хорошие связи в Казахстане.

По его словам, Токаев, когда-то лояльно относившийся к Назарбаеву, в настоящий момент планирует лишить власти своего бывшего благодетеля и членов его семьи.

"Борьба за власть продолжается. Нет никаких гарантий, что все закончится мирно", – считает собеседник издания.

В свою очередь, бывший министр и советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что его экс-начальник все еще находится в республике.

"Переговоры продолжаются, но ясно, что эпоха Назарбаева закончилась", – утверждает он. Ертысбаев возложил вину за недавнее насилие в стране на "реакционные и консервативные силы из клана" первого президента.

The Guardian отмечает, что Токаев до сих пор публично не критиковал бывшего лидера нации, однако уже просматриваются реальные признаки того, что с культом личности покончено. В частности, не была восстановлена на пьедестале статуя Назарбаева, снесенная активистами в городе Талдыкорган, а с улицы экс-столицы Алма-Аты исчезли таблички названий с его именем.

Кроме того, по обвинению в попытке захвата власти был арестован бывший глава службы безопасности, сторонник Елбасы Карим Масимов. В субботу, 15 января, объявлено, что с должностей в ключевых госкомпаниях уволены два зятя Назарбаева, а другие его родственники бежали из страны, говорится в публикации.



Сейчас местная элита торопится заявить о своей приверженности Токаеву в надежде, что чистки в правительстве закончатся членами семьи экс-лидера нации и его ближайшим окружением.

"Токаев – разумный парень, и он знает, насколько важен имидж страны. Он будет действовать плавно и осторожно. Он не станет палить из пулемета, он будет метко стрелять в людей из снайперской винтовки", – подчеркнул источник издания.

Эксперты и аналитики продолжают гадать, появится ли когда-нибудь на публике Назарбаев, полностью ли Токаев отречется от человека, который сделал его своим преемником, возродит ли действующий президент культ личности или и дальше будет молчать. Что касается непосредственно Елбасы, то его уже не раз и "похоронили", и "отправили" за пределы родины, и снова "вернули" в республику. А еще политологи и журналисты дают советы Токаеву, какие преобразования нужно ему объявить, чтобы успокоить народ.

