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Евросоюз намерен в феврале лишить финансовой помощи Польшу и Венгрию, заблокировав субсидии из бюджета и выплаты на восстановление после пандемии. Об этом в понедельник, 17 января, пишет Bloomberg.
Таким образом Брюссель решил "наказать" Варшаву и Будапешт за несоблюдение демократических стандартов объединения.
Следовательно, Польша останется без более чем €130 млрд ($149 млрд), а Венгрия – без более чем €40 млрд ($45,6 млрд).
ЕС обвинил власти этих государств в реализации противоправной реформы судебной системы, коррупции и отказе придерживаться верховенства европейского права. В Брюсселе предполагают, что предоставляемые странам деньги Варшава и Будапешт могут потратить не по назначению, что ставит под угрозу финансовые интересы Евросоюза.
Bloomberg напоминает, что блок в 2021 г. получил право приостанавливать бюджетные выплаты странам, которые сочтет "отступившими от демократии". ЕС готов уже в начале февраля применить данный механизм в отношении Польши и Венгрии, после того, как Европейский суд подтвердит его законность, указал источник издания.
В объединении, подчеркнул собеседник, назвали маловероятным шанс, что польские и венгерские власти пойдут на уступки в последнюю минуту и предотвратят эскалацию конфликта.
Напомним, в декабре прошлого года Еврокомиссия запустила
юридическую процедуру против Польши из-за верховенства права
после провала всех попыток диалога с Варшавой в споре по этому вопросу. Республики тогда дали два месяца для официального ответа Брюсселю.
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