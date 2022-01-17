Брюссель нашел способ наказать непокорные страны блока за отказ признать верховенство права ЕС над внутренним этих государств

Евросоюз намерен в феврале лишить финансовой помощи Польшу и Венгрию, заблокировав субсидии из бюджета и выплаты на восстановление после пандемии. Об этом в понедельник, 17 января, пишет Bloomberg.

Таким образом Брюссель решил "наказать" Варшаву и Будапешт за несоблюдение демократических стандартов объединения.

Следовательно, Польша останется без более чем €130 млрд ($149 млрд), а Венгрия – без более чем €40 млрд ($45,6 млрд).

ЕС обвинил власти этих государств в реализации противоправной реформы судебной системы, коррупции и отказе придерживаться верховенства европейского права. В Брюсселе предполагают, что предоставляемые странам деньги Варшава и Будапешт могут потратить не по назначению, что ставит под угрозу финансовые интересы Евросоюза.

Bloomberg напоминает, что блок в 2021 г. получил право приостанавливать бюджетные выплаты странам, которые сочтет "отступившими от демократии". ЕС готов уже в начале февраля применить данный механизм в отношении Польши и Венгрии, после того, как Европейский суд подтвердит его законность, указал источник издания.

В объединении, подчеркнул собеседник, назвали маловероятным шанс, что польские и венгерские власти пойдут на уступки в последнюю минуту и предотвратят эскалацию конфликта.

Напомним, в декабре прошлого года Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Польши из-за верховенства права после провала всех попыток диалога с Варшавой в споре по этому вопросу. Республики тогда дали два месяца для официального ответа Брюсселю.

