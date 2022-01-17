В США и ЕС испугались возможных последствий

Коллективный запад в лице европейских государств и Соединенных Штатов уже не рассматривает вариант с отключением Российской Федерации от международной финансовой системы SWIFT. Вместо этого против Москвы решили ввести очередные рестрикции, которые затронут крупнейшие отечественные банки.

Как отмечает источник, отключение России от SWIFT спровоцирует дестабилизацию глобальной финансовой системы и поспособствует формированию уже новой платежной инфраструктуры, которая будет представлять некую альтернативу западному аналогу. Иными словами, авторитет западных государств в финансовом мире рискует в среднесрочной перспективе утратить свое доминирующее положение.

Вместо этого Соединенные Штаты с европейскими союзниками обсуждают вариант введения целевых рестрикций, под которыми окажутся уже российские банки в случае начала войны России с Украиной. Однако немецкая сторона ищет для себя определенных исключений, не желая вставать перед проблемой в закупках российского газа и нефти.

"Переговоры между европейцами и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. Берлин настаивает на исключениях для возможности оплаты за поступление российских энергоресурсов. Государственный секретарь США Энтони Блинкен решил вновь отправиться в Европу: его ждут в Берлине 20 января, также американский чиновник желает встретиться с канцлером Олафом Шольцем для обсуждения санкционной политики", – говорится в публикации Handelsblatt.

Американские санкции могут затронуть ближайшее окружение президента России.