Украинский политолог посоветовал Белому дому уволить не способных договариваться с Москвой чиновников

Госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд Белый дом должен уволить за неспособность с кем-либо договориться. Такую точку зрения высказал украинский политолог Михаил Погребинский в эфире ютуб-канала Topinform.

По его мнению, представители Госдепартамента все время произносят одни и те же мантры, не соответствующие действительности. В частности, эксперт жестко раскритиковал последние заявления Нуланд, в том числе о сценариях действия США после "вторжения" России на Украину. При этом Погребинский старался сдерживаться в выражениях, но, тем не менее, он назвал американку "наглой" и несущей "всякую хрень".

"Я понимаю, когда есть два-три варианта, но когда их 18 – значит, что люди в неадеквате, я бы передал это так: "Мы в панике". Я считаю, что группа Нуланд – Блинкен по итогам должны быть уволены, это будет сильный сигнал к тому, что США готовы договариваться", – пояснил политолог.

Напомним, на днях носительница печенек всяким сторонникам Майданов в интервью газете Financial Times сообщила, что Вашингтон разработал 18 различных сценариев своих действий на случай эскалации вокруг Незалежной и пригрозила России причинить ей "быструю и острую боль" за "вторжение" в соборную.

На сей пассаж госпожи Нуланд сегодня ответил глава МИД РФ Сергей Лавров, который попытался объяснить, откуда у американки взялась такая цифра.

"Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных и разведывательных служб. Может быть вот 17 плюс Госдепартамент – 18 сценариев. Они, может, объявляют у себя внутри конкурс", – с сарказмом заметил министр.

Лавров добавил, что американские власти устами своих высокопоставленных чиновников распространяют "полную дезинформацию о том", что Москва якобы готовит провокацию с нападением "чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения".

Шеф отечественной дипломатии подчеркнул, что именно Штаты, а не Россия, в 2014 году поддержали и "в значительной степени" организовали госпереворот на Украине, в результате страна оказалась с тех пор под внешним управлением.

