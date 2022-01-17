Берлин захотел возглавить направление "Крымской платформы" по "непризнанию" возвращения полуострова в состав РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба похвастался неожиданным результатом сегодняшнего визита в Киев главы МИД ФРГ Анналены Бербок. По его словам, Берлин выразил желание стать у руля, по меткому выражению шефа российской дипломатии Сергея Лаврова, шабаша под названием "Крымская платформа".

Напомним, данная тусовка, организованная киевским режимом, направлена на пропаганду "политики непризнания" воссоединения полуострова с РФ. Власти Незалежной впервые и со скрипом ее провели летом прошлого года и даже приняли какую-то декларацию.



"Ранее мы предложили отдельным партнерам Украины возглавить в рамках "Крымской платформы" одно из пяти направлений ее работы. И сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать лидером в "Крымской платформе" по направлению "политики непризнания"", – цитирует портал "Украина.ру" пана Кулебу.

При этом, как указывает издание, сама фрау Бербок на данные слова украинского министра никак не отреагировала.

Между тем, немка и без того сегодня на брифинге по итогам встречи с Кулебой сделала ряд антироссийских выпадов. Они касались мифического "вторжения" РФ на Украину и участи "Северного потока-2", а также права суверенного государства вступать в те или иные военные блоки и прочие союзы.



Добавим, во вторник, 18 января, Бербок должна провести встречу с Лавровым в Москве. Можно только представить, какой жаркий будет завтра брифинг на Смоленской площади.

