Канцелярия Печерского суда опровергла подобную информацию

Судье Алексея Соколову, который должен вынести сегодня меру пресечения бывшему президенту Украины, а ныне депутату Верховной рады Петру Порошенко по так называемому "угольному" делу, стало плохо и ему якобы вызвали медиков. Об этом сообщает телеграм-канал издания "Страна.ua".

"Сторонники Порошенко под Печерским судом пустили слух, что судье, который удалился для принятия решения, стало плохо и ему вызвали скорую", – говорится в сообщении.

Издание опубликовало видео, как человек, похожий на экс-главу СНБО Александр Турчинов говорит собравшимся поклонникам "шоколадного короля", что он получил смс-ку о том, что судья "боится оглашать" свое решение, которое ему якобы "продиктовала Банковая" (офис президента страны), ему стало плохо и были вызваны врачи.

Между тем, канцелярия судебной инстанции опровергла подобные слухи.

"Не знаем кто распространил эту информацию, судья находиться в совещательной комнате", – цитирует ведомство украинское издание.

Напомним, ранее в понедельник, 17 января, пан Порошенко прибыл в Киев после долгого отсутствия в Незалежной и самостоятельно приехал в суд. Заседание длилось несколько часов, во время которого хозяин "Рошена" периодически спал, и в данный момент ожидается вердикт инстанции по мере пресечения бывшего лидера нации.

Прокуроры просили арестовать Петра Алексеевича на два месяца с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривень.

