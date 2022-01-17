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Судье Алексея Соколову, который должен вынести сегодня меру пресечения бывшему президенту Украины, а ныне депутату Верховной рады Петру Порошенко по так называемому "угольному" делу, стало плохо и ему якобы вызвали медиков. Об этом сообщает телеграм-канал издания "Страна.ua".
"Сторонники Порошенко под Печерским судом пустили слух, что судье, который удалился для принятия решения, стало плохо и ему вызвали скорую", – говорится в сообщении.
Издание опубликовало видео, как человек, похожий на экс-главу СНБО Александр Турчинов говорит собравшимся поклонникам "шоколадного короля", что он получил смс-ку о том, что судья "боится оглашать" свое решение, которое ему якобы "продиктовала Банковая" (офис президента страны), ему стало плохо и были вызваны врачи.
Между тем, канцелярия судебной инстанции опровергла подобные слухи.
"Не знаем кто распространил эту информацию, судья находиться в совещательной комнате", – цитирует ведомство украинское издание.
Напомним, ранее в понедельник, 17 января, пан Порошенко прибыл в Киев после долгого отсутствия в Незалежной и самостоятельно приехал в суд. Заседание длилось несколько часов, во время которого хозяин "Рошена" периодически спал, и в данный момент ожидается вердикт инстанции по мере пресечения бывшего лидера нации.
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