Обстановка в Незалежной постоянно обостряется

Российские власти решили эвакуировать наших дипломатов из двух консульств РФ в Незалежной. Ситуация в украинском государстве оставляет желать лучшего и вынуждает нашу страну реагировать соответствующим образом. О планах организовать массовый вывоз дипломатических работников узнали американские журналисты.



Корреспонденты New York Times получили такую информацию от пожелавшего остаться анонимным источника в службе безопасности Незалежной. По имеющимся в их распоряжении данным, в ближайшее время десятки наших дипломатов покинут консульство в Киеве, а также дипведомство во Львове. С украинской территории уедут около 30 дипломатических работников.



Также сообщается, что первая волна эвакуации была осуществлена еще 5 января. По словам источника, в этот день из Незалежной уехали 18 человек. В числе первых украинское государство оставили дети и жены наших дипломатов. В ближайшее время сами сотрудники дипмиссии вернутся домой.



Американские журналисты подчеркнули, что для вашингтонской администрации такие действия Российской Федерации не стали сюрпризом. Мол, в Соединенных Штатах Америки давно знали, что в конце декабря или уже в начале января российские дипломаты массово покинут "гостеприимные" украинские земли.



Стоит отметить, что нашу страну продолжают выставлять мировым агрессором и главной "империей зла". Недавно глава немецкого МИД Анналена Бербок пообещала Киеву нанести сокрушительный удар по российской газовой магистрали "Северный поток – 2" в случае "нападения" России на Украину.

