Новые власти обязательно займутся ревизией наследия главы РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко серьезно обеспокоен тем, как стремительно в Казахстане развенчивается роль бывшего лидера Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил экономист Сергей Чалый.

По мнению эксперта, главе государства больно наблюдать за тем, как "линяет позолота культа личности" Елбасы. Он обратил внимание, что наиболее карикатурные черты культа личности, в том числе, переименование городов и установка памятников в Казахстане возникли именно в момент ухода Назарбаева с должности президента.

Аналитик подчеркнул, что восхваления в адрес "Отца нации" носили фальшивый характер, поэтому исчезли за несколько дней протестов. Сегодня никто уже не вспоминает о Елбасы, а названной в честь него столице скоро вернут прежнее название, считает эксперт. Кстати, ранее аналогичное мнение выразил политолог Константин Калачев.

"Конечно, Лукашенко это очень больно наблюдать. Ведь уже год он просит не предавать не только его, а не предавать наследие", - заявил Чалый.

По его словам, белорусский правитель придумал много элементов "победобесия", связанного с историей государства. Аналитик считает, что в действительности Лукашенко просто "паразитирует" на теме героев войны.

Эксперт выразил уверенность, что президент РБ прекрасно понимает, как быстро развеется его наследие, а приближенные отвернутся от него. Он отметил, что новые власти Белоруссии обязательно займутся ревизией всего, что останется от действующего режима.

Чалый подытожил, что в Республике могут повториться казахстанские события, как только Лукашенко решится на транзит власти. Он подчеркнул, что уже сейчас окружение главы государства рассказывает ему о своей верности, как это было с Назарбаевым.

Ранее политолог Валерий Карбалевич заявил, что Александр Лукашенко может использовать протесты в Казахстане в своих целях. По мнению эксперта, президент Белоруссии стремится построить "антизападный фронт".