В Незалежной могут ограничить поставки топлива для компаний и ТЭЦ

Кризисная ситуация складывается на украинском рынке углеводородов прямо во время отопительного сезона. Бывший руководитель энергетического ведомства Незалежной Ольга Буславец заявила, что в стране наблюдается дефицит голубого топлива, в результате которого, возможно, придется прибегнуть к воровству российского газа из транзитной трубы.

Заслуженный энергетик подчеркнула, что для внутреннего потребления на Украине сегодня осталось 6,6 миллиардов кубометров газа. По ее словам, государству недостает, как минимум, еще двух миллиардов кубов голубого топлива. Об этом сообщает телеканал "360". Для покрытия недостачи необходим импортный газ, средств на покупку которого у Киева может и не найтись.

В сложившихся условиях национальной газовой компании придется пойти на серьезные ограничения, считает эксперт. По данным издания "Свободная пресса", она предупредила о возможном ограничении или даже отключении подачи углеводородов для промышленных потребителей. Поставки топлива могут ограничить и для ТЭЦ, что негативно скажется уже на обычных гражданах.

Последний сценарий, описанный экс-министром, заключается в несанкционированном изъятии – воровстве – голубого топлива, идущего из России в Европу по транзитному газопроводу через территорию Украины. Эксперт уверена, что этот шаг Киева приведет к полной остановке подачи газа со стороны Москвы и расторжению всех договоренностей между двумя странами с последующими экономическими санкциями.

Ранее мэр одного из городов Незалежной пожаловался в прямом эфире на "сумасшедшую" стоимость газа. Он обратил внимание на трудности, возникшие во время отопительного сезона.