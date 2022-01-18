Альянс роет сам себе яму

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отреагировал на слова главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о причине расширения организации на восток.

Глава НАТО ранее заявил, что его организация расширятся с 2014-го в ответ на "агрессивные" действия России, в том числе на воссоединение с Крымом.

Бывшему послу РФ в Альянсе показалось интересным данное высказывание. Рогозин опубликовал в своем телеграме отрывок из мультфильма "Маугли", в котором обезьяны бандер-логи становятся жертвами удава Каа. В этом моменте мультика удав гипнотизирует обезьян, которые похитили мальчика. Затем он произносит крылатую фразу, в которой просит животных приблизится, если им плохо видно, напоминает "Общественная служба новостей".

"Ну что ж. Коли так, подходите ближе", – написал руководитель отечественной космической отрасли.

Таким образом, Рогозин показал, что ждет НАТО при дальнейшем расширении, – Россия уничтожит Альянс.

В конце 2021 года отношения России и НАТО обострились до предела. РФ даже закрыла постоянно представительство при Альянсе. Позже президент страны Владимир Путин потребовал от организации, а также США документально зафиксировать гарантии безопасности для России, а также факт нерасширения Альянса на восток.

После двух встреч России, США и НАТО в начале января сторонам не удалось достигнуть каких-то решений. Альянс отказался не принимать Украину в свои ряды. Впрочем, обе стороны готовы на дальнейший диалог.