Решение территориального спора остается приоритетом для Токио

Во вторник, 18 января, во время пресс-конференции в Токио глава японского внешнеполитического ведомства Есимаса Хаяси подтвердил, что позиция его страны относительно российских Курильских островов остается неизменной.

Министр иностранных дел в очередной раз отметил, что власти Японии считают южную часть нашей Курильской гряды своей суверенной территорией. Он также призвал Москву вернуть острова, которые стали российской землей по итогам Второй Мировой войны.

Глава японской дипломатии подчеркнул, что суверенитет Токио распространяется на четыре острова. Кроме того, по данным URA.RU, он заявил о готовности продолжить переговоры о подписании мирного договора с Москвой. Однако, по словам чиновника, первостепенной задачей для его страны является решение территориального спора с Россией.

Примечательно, что слова руководителя МИД Японии стали реакцией на заявление его российского коллеги Сергея Лаврова, который ранее, общаясь с журналистами, подчеркнул, что Токио отклоняется от признания итогов Второй Мировой войны относительно Курил. Москва не раз подчеркивала, что острова являются российской территорией. Территориальная целостность нашей страны незыблема и подобного рода заявления в России считают неприемлемыми.

Отметим, что еще в октябре прошлого года позицию Японии относительно Курильских островов продекларировал новый глава кабмина Фумио Кисида. После этого премьера пригласили посетить острова в качестве туриста.