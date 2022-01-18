Французов разгневало заявление Кулебы о России

Французов разгневало заявление Кулебы о России
Дмитрий Кулеба. Фото: Oleksii Kovalov / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Иностранцы устали от антироссийской пропаганды

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, опубликовал во французском издании Le Figaro статью, в которой призвал Париж жестче вести себя с Москвой. Читателям издания слова дипломата встали поперек горла.

Кулеба полагает, что Россия хочет "унизить" Запад, а заодно посеять хаос в Европе. Политик уверен, что Париж должен взять лидерство в противостоянии с Москвой на себя. Франция, по его мнению, должна заставить Россию вести себя по-другому. 

Однако такие заявления Кулебы не нашли отклика в сердцах французских читателей. Интернет-пользователи поспешили напомнить главе внешнеполитической дипломатии Украины о том, что его страна много веков входила с состав России.

Французы отметили, что у их страны нет таких возможностей, чтобы бороться с Россией. К тому же, ни НАТО, ни США не станут воевать за Незалежную, которая не стала успешным примером постсоветского перехода от коммунизма к капитализму. 

Кое-кто вспомнил о том, что Крым исторически был частью России, поэтому пишут французы, украинцам пора забыть о нем. 

Некоторые читатели призвали редакторов Le Figaro стыдиться того, что они делают. Французы устали читать антироссийскую пропаганду. 

Ранее Кулеба рассказал о неожиданном итоге визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев. 

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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