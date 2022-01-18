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Американские журналисты издания The New York Times сообщили, что Россия намерена вернуть дипломатов с Украины. В МИД РФ эту информацию опровергли.
В ведомстве отметили, что в диппредставительстве в Киеве никаких сбоев в работе нет.
В статье американской газеты сказано, что в начале января Украину покинули дети и жены дипломатов. Затем и сами работники диппредставительств в столице Незалежной, а также во Львове уедут домой. Всего планируется вернуть на родину три десятка россиян, уточняет телеканал "360".
По предварительным данным, он скрывается за границей