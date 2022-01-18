В середине прошлого века Вашингтон взялся за ум, только оказавшись на грани ядерной войны

Пока США не почувствуют угрозу собственной безопасности, они не прекратят свои провокации. Так что без нового "карибского кризиса" нам не обойтись. В этом убежден замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Перспектива войны, которая угрожает Украине, США не остановит. Там задумаются над сменой курса, если только меч нависнет прямо над ними. В прошлую холодную войну было также: только Карибский кризис убедил американцев, что пора остановиться. Сейчас ситуация повторяется.

"Мы будем вынуждены пройти через подобный цикл усиления военной напряженности для того, чтобы выйти на новые правила игры, (…) на новые меры и новые принципы, как было в прошлую холодную войну",

– высказался эксперт в комментарии "Ленте".

К сожалению, сейчас наблюдается заметный военный дисбаланс: у России гораздо меньше стратегических вооружений у границ Соединенных Штатов, чем у американцев около российских рубежей. В этой ситуации либо США дают нам юридические гарантии безопасности, что и предлагает Россия, либо Москва должна будет направить к американскому континенту больше своих подлодок с ядерными боеголовками на борту, чтобы уравнять позиции, описал ход событий политолог.

Ранее в западной прессе появилась информация, что Россия по-тихому эвакуирует своих сотрудников с территории Украины. Из этого некоторые сделали вывод, что Москва готовится к атаке. В МИД РФ опровергли эти сообщения.