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Американские власти не привыкли к разговору с руководством других стран на равных, поэтому предложения России по гарантиям безопасности они воспринимают в качестве ультиматума. Об этом заявил политический аналитик Сергей Смирнов.
По его словам, США делают все возможное, чтобы затормозить процессы, запущенные нашей страной. Причем, это касается не только вопроса о членстве Украины в НАТО, но и сертификации газопровода "Северный поток – 2", а также одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Эксперт отметил, что Вашингтон намеренно раздражает Москву.
Он напомнил, что общаться языком ультиматумов с американцами себе позволяли только террористы. В некотором роде и из-за этого попытки российских властей говорить с США на равных там воспринимаются негативно.
"Вашингтон пытается представить Москву мировым злодеем", – заявил Смирнов.
Он подчеркнул, что нашу страну на Западе обвиняют в желании вторгнуться на территорию Украины, а также в стремлении "подсадить ЕС на иглу" газопровода "Северный поток – 2". При этом политолог исключил сценарий размещения российского ядерного оружия в Белоруссии в качестве ответной меры.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что в отношениях России и Запада все больше нарастает напряженность, однако дело еще не дошло до эскалации.
Ранее профессор политологии Эндрю Лэтэм призвал США отказаться от абстрактного противостояния с Россией. В статье для газеты The Wall Street Journal он заявил, что Вашингтон драматизирует внешние отношения, чтобы получить моральное превосходство над соперниками.
По предварительным данным, он скрывается за границей