Эстония и Польша спасут НАТО от хитрых русских

Эстония и Польша спасут НАТО от хитрых русских
Фото: Dominika Zarzycka / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Таллин не устраивают начавшиеся по инициативе Москвы переговоры о гарантиях безопасности

Россия шантажирует Запад с помощью военной угрозы по отношению к Украине и уже смогла заманить его в западню, выдвинув свои предложения по безопасности для обсуждения. Европа не должна на это вестись, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Накануне она позвонила своему польскому коллеге Матеушу Моравецкому и поделилась с ним размышлениями насчет России и, в частности, опасениями Таллина, что Москва пытается обдурить США и НАТО, втягивая их в переговорный процесс, а сама тем временем наращивает силы для нападения на Украину.

"Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство",

– заявила Кая Каллас, ее слова приводит пресс-служба эстонского кабмина.

Однако в Таллине уверены, что смогли вовремя раскусить хитрость Москвы, и готовы вместе в Варшавой, которая вступила в должность председателя ОБСЕ, противостоять угрозе безопасности в регионе.

На прошлой неделе состоялись переговоры на уровне Россия – США и Россия – НАТО, в ходе которых обсуждались пути укрепления безопасности в мире в целом и на европейском континенте в частности. Россия также представила свои предложения на площадке ОБСЕ.

Впрочем, пока реакция Запада на прошедшие дискуссии не обнадеживает, а в России и вовсе уверены, что без нового "карибского кризиса" не обойдется.

Источник: Кабмин Эстонии ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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