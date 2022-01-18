В Незалежной формируются новые боевые отряды

Журналисты британского издания Daily Mail обратили внимание на фотографию, сделанную во время военных учений в Незалежной и показанную в эфире телеканала "France 24". На снимке были изображены солдаты ВСУ с деревянными автоматами. Данное явление сильно рассмешило читателей газеты.

Авторы статьи выяснили, что на Украине формируются новые боевые отряды в связи с "угрозой российского вторжения". Отметим, что слухи о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом не раз опровергались российскими властями, однако продолжают тиражироваться в западных СМИ.

В издании также процитировали заявление главы британского оборонного ведомства Лиз Трасс, которая через свой твиттер-аккаунт призвала нашу страну снизить напряженность на границе и начать переговоры.

В ответ на это один из читателей пошутил, что у солдат Незалежной есть хотя бы деревянные автоматы, а на вооружении министра обороны Великобритании находится только Twitter.

Второй заявил, что ВСУ с такими ружьями не сможет продержаться против России и пяти минут. Третий призвал украинских солдат попробовать навести свои деревянные автоматы и начать стрелять.

Еще один пользователь подчеркнул, что оружие из фанеры является весьма доступным и дешевым средством. Другой читатель заметил, что "фальшивое" оружие используется в стране с "фальшивым" политическим руководством, которое делает "фальшивые" заявления.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что США готовят провокацию с химоружием на Украине.

