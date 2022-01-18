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Журналисты британского издания Daily Mail обратили внимание на фотографию, сделанную во время военных учений в Незалежной и показанную в эфире телеканала "France 24". На снимке были изображены солдаты ВСУ с деревянными автоматами. Данное явление сильно рассмешило читателей газеты.
Авторы статьи выяснили, что на Украине формируются новые боевые отряды в связи с "угрозой российского вторжения". Отметим, что слухи о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом не раз опровергались российскими властями, однако продолжают тиражироваться в западных СМИ.
В издании также процитировали заявление главы британского оборонного ведомства Лиз Трасс, которая через свой твиттер-аккаунт призвала нашу страну снизить напряженность на границе и начать переговоры.
В ответ на это один из читателей пошутил, что у солдат Незалежной есть хотя бы деревянные автоматы, а на вооружении министра обороны Великобритании находится только Twitter.
Второй заявил, что ВСУ с такими ружьями не сможет продержаться против России и пяти минут. Третий призвал украинских солдат попробовать навести свои деревянные автоматы и начать стрелять.
Еще один пользователь подчеркнул, что оружие из фанеры является весьма доступным и дешевым средством. Другой читатель заметил, что "фальшивое" оружие используется в стране с "фальшивым" политическим руководством, которое делает "фальшивые" заявления.
Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что США готовят провокацию с химоружием на Украине.
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