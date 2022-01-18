Глава Кремля пошел на уступки Белому дому, чтобы остаться во главе государства, но быстро пожалел об этом

Первый президент России Борис Ельцин перед самой своей отставкой осознал, что его уступки США привели к расширению НАТО на Восток. Он попытался вымолить у американского коллеги Билла Клинтона новые условия, но исправить собственные ошибки уже не смог. Сейчас этим приходится заниматься Владимиру Путину. Об этом пишет французское издание Le Point, изучив рассекреченные Госдепом США архивные документы за 1990е годы.

Накануне выборов 1996 г. Ельцин оказался в трудной ситуации: в России росло народное недовольство из-за экономического кризиса, проблем с пенсиями и зарплатами. Получить госкредит за рубежом не получалось, и Ельцин позвонил Клинтону с просьбой уговорить руководство МВФ увеличить России финансовую помощь, поскольку без этого рисковал проиграть новые выборы.

"Ельцин выглядел жалко", – пишет издание.

В итоге Москва и Вашингтон сошлись на том, что Россия получит кредит и место в "большой семерке", но взамен не будет мешать продвижению НАТО на Восток.

Но очень быстро Ельцин осознал, что натворил, разрушив "защитный щит СССР", которым служила ликвидированная Организация Варшавского договора. Встретившись с Клинтоном в Стамбуле в ноябре 1999 года, глава Кремля попытался уговорить американского коллегу отказаться от влияния США на Евросоюз.

"Билл, я прошу тебя только об одном: отдай Европу России. США находятся вне Европы. Европа должна быть делом европейцев. Россия наполовину европейская. (…) Я европеец и считаю, что Россия может обеспечить безопасность Европы. Я говорю серьезно, Билл, отдай Европу России",

– умолял Ельцин. Но Клинтон остался непреклонен. И буквально через месяц первый президент России объявил в прямом эфире о своей отставке, назначив преемником Владимира Путина.

Ранее в СМИ появились воспоминания бывшего зятя Ельцина Алексея Дьяченко о том, как президенты РФ и США прятались в кремлевском туалете от супруги американского лидера Хиллари Клинтон, чтобы махнуть по рюмашке.