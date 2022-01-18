Вильнюсу припомнили разрыв экономических отношений с Москвой

Литовские бизнесмены пожинают горькие плоды недружественного отношения властей к соседней стране. Вильнюс поддержал европейские и американские санкции против режима Александра Лукашенко, однако ответные действия Минска загнали прибалтийскую республику в "логистический тупик". Об этом в статье для издания Baltnews заявил политолог Илья Круглей.

Эксперт подчеркнул, что контрсанкции Белоруссии ударили по литовским перевозчикам. Он спрогнозировал "интересный" 2022 год для местного бизнеса.

"Как будто мало было последовательного разрыва экономических связей с Россией, Вильнюс за последние два года делал все, чтобы это произошло и по отношению к Белоруссии", – заявил Круглей.

Автор статьи отметил, что сегодня в Литве наблюдается снижение не только грузоперевозок, но и в целом товарооборота с восточными соседями. От этого, по его мнению, страдает как крупный, так и малый бизнес. К примеру, национальные перевозчики ожидают потерю порядка ста миллионов евро из-за торгового эмбарго, введенного Лукашенко.

Сегодня прибалтийская республика превращается в "логистический тупик", считает политолог. Это значит, что все меньшее количество стран хотят ввозить в Литву свою продукцию, потому что она не может поддерживать прежний уровень транзита товаров.

Эксперт сыронизировал, что упрямство Вильнюса в отношениях с Минском достойно уважения. Литовские власти как признали Лукашенко "нелегитимным" президентом, так и не отклоняются от своего курса. Однако, по словам автора статьи, по итогу в изоляции оказалась не Белоруссия, а прибалтийская республика.

Ранее политолог Артем Шрайбман заявил о готовности Александра Лукашенко начать торговую войну с Литвой из-за разрыва договора о транзите белорусских калийных удобрений через РЖД. В то же время, аналитик Сергей Чалый уверен, что западные компании просто обходят санкции Евросоюза и США, введенные против РБ.

