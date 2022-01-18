В Донбассе продолжают убивать мирных граждан

Во вторник, 18 января, в Москве открылась специализированная выставка, посвященная теме нарушения прав человека на территории Украины с 2017 по 2020 год. Во время посещения мероприятия, руководитель российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что в наши дни в Незалежной происходит государственный террор.

Чиновник сравнил ситуацию, сложившуюся в соседней стране после Майдана, с периодом оккупации со стороны гитлеровской Германии. Он охарактеризовал события 2014 года как государственный переворот.

Глава СВР подчеркнул, что украинская политическая элита и местные националисты развязали гражданскую войну против мирного населения. Он напомнил, что жители Донбасса гибнут от рук ВСУ уже на протяжении семи лет. По словам Нарышкина, люди, отдающие приказы, вдохновляются мечтой о создании из Незалежной "анти-России".

Основой этого проекта является настоящая диктатура, считает чиновник. Глава СВР представляет данный проект в образе олигарха и коррупционера с по сути антиукраинскими взглядами.

По его словам, нынешняя Украина будто бы перенесена в эпоху гитлеровской оккупации. Нарышкин напомнил, что во время Великой Отечественной войны каратели тоже уничтожали тысячи мирных людей.

Ранее политолог Владимир Грановский заявил, что сегодняшняя Незалежная выполняет функцию проекта "анти-Россия". Он сравнил Украину с камушком, оказавшимся в туфле президента РФ Владимира Путина.

