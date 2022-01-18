Юное поколение шведов растет в страхе перед Россией

Юное поколение шведов растет в страхе перед Россией
Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Интернет стал площадкой для пропаганды пользы Швеции от вступления в НАТО

Шведский сегмент интернета заполонили смонтированные видеоролики, смысл которых сводится к одному – грядет война с Россией. Особенно много таких сюжетов в приложении TikTok, пользователями которого являются, в основном, дети и подростки. В результате психиатры уже отмечают всплеск жалоб на панические атаки и повышенную тревожность среди детей.

Авторы видеороликов в TikTok призывают шведов запасаться едой и теплой одеждой, уезжать из крупных городов, прятаться в бомбоубежищах. Впечатлительные дети воспринимают все так, будто Швеция уже стоит на пороге войны и скоро Россия ее уничтожит.

"Я боюсь, я не хочу умирать, что с нами будет", - такие тревоги озвучивают дети, обратившиеся в шведскую организацию по защите детей Bris.

Проблема в том, что алгоритм TikTok устроен так, что пользователь в первую очередь видит ролики на ту же тему, на которую он смотрел раньше. Поэтому детям кажется, что все информационное пространство заполнено сообщениями о грядущей войне.

Соцработник Мари Ангселль в интервью изданию Dagens Nyheter рекомендовала шведам поговорить с детьми, развеяв их страхи и пояснив, что многие взрослые любят шутить на серьезные темы.

Впрочем, не все читатели статьи согласились с таким подходом. Многие взрослые жители Швеции считают угрозу нападения России вполне реальной.

"Об этом сообщают все крупные СМИ", – обосновал свои опасения Bengt Stenström.

"Российская пропаганда до смерти напугала наших детей", – пишет André Nilsson.

"Станет намного спокойнее, когда мы вступим в НАТО, так и скажите детям", - уверяет Lars Johansson.

Некоторые указали, что и на эту тему в сети много роликов, вот только их тональность не пугающая, а, напротив, умиротворяющая. Так что еще вопрос, кто реальный автор этих видеосюжетов в Сети.

О возможном вступлении Швеции в НАТО на днях сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что Стокгольм с такой заявкой еще не обращался, но как только она поступит, вопрос будет решен положительно в самые короткие сроки.

Ранее российский эксперт обосновал, почему военная эскалация между Россией и Западом неизбежна. 

Источник: Dagens Nyheter ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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