В партии Nur Otan напомнили об исторической роли Елбасы

Правящая политическая сила Казахстана призвала граждан Республики отказаться от обвинений в адрес бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева после того, как он покинул свой пост. Первый зампред партии Nur Otan Бауыржан Байбек подчеркнул, что перекладывание ответственности за "все грехи" на Елбасы является низостью.

Его заявление распространила пресс-служба партии. Политик отметил, что Казахстан обрел свою независимость в трудные 90-е годы благодаря Назарбаеву. Он напомнил жителям Республики про исторические заслуги первого президента и его роль в становлении государственных институтов.

В тоже время Байбек отметил, что во времена правления Назарбаева были допущены ошибки, которые сегодня исправляются благодаря реформам, объявленным действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Политик заявил о необходимости сформировать в Казахстане традиции по преемственности власти. Он подчеркнул, что партия Nur Otan продолжит заниматься вопросами сохранения единства государства и стабильности в обществе. Чиновник напомнил, что именно Назарбаев является основателем партии.

Напомним, решением президента Токаева во время массовых протестов Назарбаев был отстранен от должности председателя Совбеза РК. По версии британского издания The Guardian, сегодня политики делят между собой активы.

Ранее политолог Сергей Чалый заявил, что во время транзита власти президент Белоруссии Александр Лукашенко может повторить судьбу Елбасы. По мнению эксперта, вокруг них сформировался культ личности.