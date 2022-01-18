Главы МИД России и Германии наконец познакомились лично

Сегодня, 18 января, на Смоленской площади министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с немецкой коллегой Анналеной Бербок, которая, как известно, настроено очень антироссийски. Неудивительно, что дипломат оказал достаточно сдержанный прием немке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Telegram фото с Лавровым и Бербок. Авторы телеграм-канала "Карточный домик" обратили внимание на то, что министр не подарил коллеге цветы.

Как известно, в России принято преподносить букет женщине при встрече. Такой традиции придерживается президент РФ Владимир Путин, который не раз оказывал знак внимания, например, бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Потом стороны прошли в переговорную комнату. Лавров в приветственной речи заявил, что Россия надеется на более конструктивные отношения с Германией. Говоря об этом, министр перепутал ФРГ с США. Однако переводчица, присутствующая на встрече, обратила внимание на ошибку своего начальника и перевела его слова на немецкий правильно.

Сама же Бербок начала с того, что сообщила – перед встречей она возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата, пишет RT.