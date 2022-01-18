Приглашение Шойгу на переговоры в Лондон назвали пиар-акцией

Приглашение Шойгу на переговоры в Лондон назвали пиар-акцией
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Визит российского министра нужен для укрепления авторитета Великобритании в международной политике

После выхода из Евросоюза британцы решили, что могут играть более заметную и самостоятельную роль на мировой арене. Поскольку сейчас главные глобальные вопросы так или иначе связаны с Россией, в Лондоне пытаются наладить с ней собственный канал связи. Так политолог Андрей Кортунов прокомментировал приглашение министра обороны РФ Сергея Шойгу на переговоры в Соединенное Королевство.

Накануне глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил британским парламентариям, что направил российскому коллеге предложение приехать, чтобы обсудить так беспокоящие всех вопросы безопасности. При этом Уоллес признал, что не уверен, примет ли Шойгу приглашение, но он рассчитывает, что "диалог в духе доброй воли" будет налажен.

Проще говоря, британское правительство устроило на имени Шойгу пиар-акцию. Если Москва откажет Лондону, там скажут, что пытались наладить диалог, но РФ упрямится. Если согласится, значимость Лондона на международной арене сразу повысится. То есть британцы в любом случае получают "пропагандистский выигрыш в информационной войне России и Запада", приводит "Взгляд" мнение политолога.

При этом, по оценке вице-президента Лиги военных дипломатов Владимира Винокурова, на данном этапе двусторонние консультации с Великобританией по гарантиям безопасности не представляют для России никакого интереса. Переговоры на эту тему уже стартовали на уровне США и НАТО, нужно дождаться от них ответа, а не организовывать встречи с другими участниками.

"Приглашение британского министра обороны является попыткой втянуть Россию в новые ненужные дискуссии",

приводит РИА "Новости" мнение Винокурова.

Официального комментария на этот счет от Минобороны РФ пока не поступало.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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