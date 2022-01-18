Елбасы заявил, что он никуда не уезжал

Нарсултан Назарбаев выступил с обращением к Казахстану впервые с начала протестов. Исчезновение Елбасы ранее вызвало немало слухов о том, что происходит в экс-президентом Республики.

Бывший лидер Казахстана заявил, что он пенсионер и находится на заслуженном отдыхе, никуда не уезжал и все время провел в столице. Назарбаев отметил, что вынужден прокомментировал слухи в СМИ и Сети.

По его словам, никаких противостояний среди элиты страны нет, а слухи на эту темы беспочвенны. Также Елбасы напомнил, что президент Казахстана Камыс-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Сам он снял с себя все полномочия еще в 2019 году. Вскоре Токаев будет не только председателем Совбеза, но и станет главой правящей партии Нур Отан.

По его словам, события, которые произошли в стране в начале января, должны были разрушить целостность Казахстана. Независимость государства нужно беречь. А трагедия, которая произошла, стала для всех уроком.

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