В прессу запустили очередную утку

Сегодня, 18 января, в информационном пространстве большой переполох наделали новости о том, что российские власти якобы решили организовать массовую эвакуацию наших дипломатов с территории украинского государства. Позже в МИД России эту информацию опровергли. Представительница ведомства Мария Захарова подчеркнула, что подобного рода провокации демонстрируют нечистоплотность американских журналистов.



Напомним, источником "сенсации" стала популярная в США и за их пределами американская газета New York Times. Журналисты объявили, что им якобы удалось раскопать очень любопытную информацию о передвижении наших дипломатов. При этом такими сведениями с американскими писаками поделились таинственные украинские источники в провластных структурах.

Мария Захарова подчеркнула, что данная публикация не соответствует действительности. Наши дипведомства продолжают работать в штатном режиме, несмотря на бесконечные провокации со стороны украинских радикалов. Захарова посоветовала журналистам больше внимания обращать на реальные события, которые происходят в Незалежной.

Если бы у зарубежных корреспондентов присутствовала журналистская этика, им бы пришлось освещать существующее положение дел и писать о бесконечном прессинге в отношении наших дипломатов со стороны украинских агрессоров. Однако правда давно не интересует Соединенные Штаты Америки.

Американцев больше прельщает возможность в очередной раз "хайпануть" на теме "агрессии" России. Для честного освещения событий им пришлось бы слишком много трудиться и разбираться в хитросплетениях нынешней политической реальности.

"Адова работа, одним словом", – резюмировала дипломат.

Напомним, недавно в прессе появилась информация, что в течение ближайшего времени территорию Украины якобы спешно собираются покинуть десятки наших дипломатов.