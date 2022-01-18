Хозяин "Рошена" хочет вернуться в президентское кресло

Сложившаяся на сегодняшний день политическая ситуация на Украине привела к тому, что противники президента страны Владимира Зеленского будут стремиться дестабилизировать власть по всем направлениям. И главными заводилами процесса выступят такие тяжеловесы, как Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Об этом заявил киевский политолог Сергей Белашко в эфире интернет-канала "Первый казацкий".

По его мнению, то, что сейчас происходит вокруг пятого лидера нации, против которого выдвинуты обвинения по тяжким уголовным статьям, заставляет Петра Алексеевича мобилизовать своих сторонников и действовать через уличные протесты.

"Очевидно, это приведет к попыткам дестабилизировать украинское общество, потому что они будут предприниматься и командой Порошенко – показать, что ситуация выходит из-под контроля, президент, как они его называют "полушестой", неспособен никаким образом контролировать ситуацию", – заметил эксперт.

Окружение и сподвижники хозяина "Рошена" попытаются навязать украинцам мысль, что к власти должен вернуться настоящий лидер нации, тем более, что "он уже прилетел", а значит, его нужно лишь усадить "в положенное ему кресло".

"С другой стороны, будут очевидно шатать ситуацию разного рода третьи силы, выжидает уже очень долго Юлия Тимошенко, будут запускать, очевидно, молодые лица, которые и сами рвутся в бой, и за ними пытаются пристроиться более серьезные товарищи, использовать их в своих интересах", – прогнозирует Белашко.

Напомним, накануне в Киев после длительного, около месяца, отсутствия вернулся глава "Евросолидарности" и депутат Верховной рады Петр Порошенко. Он буквально в аэропорту начал говорить лозунгами, вещать антипрезидентские речи, устроил маленький спектакль на пункте пропуска и умчался прямиком в Печерский суд.

Там "шоколадному королю" всея Незалежной пытались утвердить меру пресечения по так называемому "угольному" делу. Однако спустя много часов судья Алексей Соколов так и не смог сформулировать вердикт, и уже глубокой ночью стало известно, что решение будет вынесено не ранее 14:00 по киевскому времени в среду, 19 января.

