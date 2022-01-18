Немецкий министр задерживается

Начало пресс-конференции главы министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и его немецкой коллеги Анналены Бербок, запланированной на 18 января, задерживается. Об этом журналистам рассказали представители делегации России.

Как отмечает источник, сегодня в Москве проходит первый визит новоиспеченнного министра иностранных дел ФРГ в Россию. Источник из российской делегации уточнил, что начало откладывается – на какой срок, неизвестно.

"Начало пресс-конференции Лаврова и Бербок задерживается. Главе МИД ФРГ понадобились услуги гримера", – приводит РИА Новости заявление источника из российской делегации.

Сегодня во вторник глава российского внешнеполитического ведомства уже встретился на Смоленской площади с министром иностранных дел Германии. Известно, что Лавров не стал преподносить цветы, как это делает по устоявшейся традиции президент России Владимир Путин, встречаясь с женщиной, выступающей в качестве офицального лица того или иного государства.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже разместила в социальных сетях фотографию с министрами, обратив внимание, что Лавров решил оставить коллегу без цветов. Известно, что действующая глава немецкого МИД придерживается антироссийской позиции.

После встречи обе делегации прошли в переговорную, где обменялись приветственной речью. Лавров сообщил, что российская сторона возлагает надежды на конструктивные отношения с коллегами из Берлина. В ходе своего выступления министр перепутал Германию с Соединенными Штатами. Переводчица, которой стоит отдать должное, обратила внимание на недочет и перевела на немецкий язык слова Лаврова правильно.