В заявлении экс-главы государства усмотрели завершение транзита власти в Республике

Обнародованное сегодня заявление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которое все ожидали с момента массовых погромов в республике, начавшихся в начале января, не убедило интернет-сообщество. В соцсетях активно обсуждают выступление многолетнего лидера нации, отмечая, что оно больше напоминало речь-капитулянта.

Напомним, в своем обращении к народу Нурсултан Абишевич, в частности, подчеркнул, что он является пенсионером и находится на заслуженном отдыхе, во время беспорядков никуда не уезжал и все время провел в столице. Также он заметил, что никаких противостояний среди элиты страны нет, а слухи на эту темы беспочвенны.

"Выступление Назарбаева очень похоже на капитуляцию Семьи. Старик был зол, говорил явно не в своей манере, постоянно скрещивал руки и сдерживал себя. Хотя теперь знаем – Елбасы не умер, но очень слаб", – говорится в сообщении телеграм-канала "brief ®️незыгарь".

По мнению автора поста, предъявленное миру видео не раз перезаписывалось, о чем говорят явные склейки.



Неубедительным заявление после долгого молчания назвал и военкор Александр Коц. Он также в соцсети обратил внимание на состояние Назарбаева в ходе записи речи.

"Сложно отделаться от аналогии. Глядя на руки Назарбаева, в памяти всплывают кадры с брифинга ГКЧП и дрожащими руками (бывшего вице-президента СССР и лидера советских путчистов Геннадия) Янаева", – указал журналист.

Полным отречением от власти счел заявление Елбасы аккаунт "Мейстер". Его автор указал, что Назарбаев сам назвал себя пенсионером и призвал сограждан поддержать реформы действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"Таким образом, транзит власти в Казахстане, начатый в 2019 году, завершился. Для Токаева транзит прошел как нельзя лучше: он обрел всю полноту власти. Но и Назарбаеву грех жаловаться: он окружен почетом и уважаем", – следует из поста.

Напомним, политологи и политики делали массу предположений о том, куда пропал Елбасы и почему он не делает заявлений на фоне происходящих в стране сначала мирных акций, потом переросших в массовые погромы. Бывшего президента то "отправляли" за границу, то "садили" под арест, то "вводили" в кому, то представляли уже умершим. Однако сегодняшнее его появление в публичном пространстве, судя по всему, добавило аналитикам новых сомнений.

