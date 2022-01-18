Отголоски сорокалетней давности раскатываются по Западу эхом

Сложившееся между Российской Федерацией и Германией тесное культурное и экономическое сотрудничество серьезным образом срывает планы Соединенных Штатов, которые с давних пор нацелены на противостояние с Россией. Об этом пишут обозреватели агентства Bloomberg.

Пока Белый дом в лице команды Джо Байдена пытается доступными и привычными средствами добиться сдерживания Москвы, у немецких кругов появляется все больше сомнений по поводу рациональности и целесообразности выбранного подхода. Иными словами, Берлин не готов включиться в борьбу, инициированную Вашингтоном. Представители Соединенных Штатов, близкие к ситуации, уже называют сложившееся положение "проблемой Германии".

Обозреватели напомнили, что 40 лет назад Гельмут Коль, канцлер Германии, отказал Рональду Рейгану в его попытках противостоять "империи зла", как Соединенные Штаты именовали Советский Союз. В 1982 году Вашингтон ввел эмбарго на поставки в СССР оборудования, необходимого в нефтегазовой отрасли. Производителями выступали филиалы американских компаний. Цель экономической диверсии заключалась в срыве строительства трубопровода Уренгой – Помары – Ужгород, который бы связывал ФРГ с советской территорией. Однако Берлин отказал Штататам, выразив нежелание закрывать проект.

Теперь ситуация повторилась – из-за "Северного потока – 2" всплыли противоречия между Германий и Штатами, указывают авторы. Хотя кабмин отрицает наличие разногласий с США в отношении России. Правда, большинство жителей Германии желают введения "Северного потока – 2" в эксплуатацию, как показывает опубликованный в начале января опрос. А общий объем торговли между ФРГ и РФ в 2013 году составил примерно 90 млрд долларов, сократившись вдвое после воссоединения Крыма с Россией.