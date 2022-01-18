Столтенберг обвинил "Газпром" в высоких ценах на рынке Европы

Столтенберг обвинил "Газпром" в высоких ценах на рынке Европы
Йенс Столтенберг. Фото: Frederic Sierakowski/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Натовцу показалось неправильным, что российский монополист не увеличивает объемы поставок сырья на фоне его дефицита в ПГХ на континенте

Ситуацию с ценами на газ на европейском рынке зачем-то взялся комментировать генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он со знанием дела и в духе трансатлантического товарищества тут же обвинил российский концерн "Газпром" в манипуляциях с голубым топливом.

Заявление на заданную тему прозвучало на сегодняшнем совместном брифинге Столтенберга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, трансляцию которого вела пресс-служба НАТО.

Норвежцу был задан вопрос о "Северном потоке-2", на что он вспомнил недавнее громкое заявление главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля. Последний на прошлой неделе объявил о том, что "Газпром" манипулирует ценами на природное сырья в ЕС.

"Я, безусловно, принял к сведению заявление Фатиха Бироля, что произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих "Газпрому". Это манипулирование газовым рынком", – приводит издание Capital.ua утверждение натовца.

Что касается непосредственно "СП-2", Столтенберг признал, что в альянсе по вопросу этого газопровода существуют разные мнения. Однако, подчеркнул он, все союзники по блоку признают важность диверсификации источников поставок энергии "по разным причинам", передает РИА "Новости".

Генсек добавил, что такая позиция "важна как по экологическим причинам, так и из соображений безопасности".

Остается непонятным, зачем же европейцы так упорно винят нашего монополиста в том, что он не увеличивает прокачку газа сверх установленных контрактами объемов. Раз установлен путь к диверсификации, значит необходимо искать новых поставщиков.

Буквально накануне заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов пояснил, почему "Газпром" не забронировал на февраль дополнительные транзитные мощности через Польшу и Украину для поставок топлива в Европу.

Напомним, ранее во вторник, 18 января, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок процесс сертификации "Северного потока – 2". Шеф отечественной дипломатии заявил о контрпродуктивности попыток политизировать балтийский проект.

Источник: Capital.ua ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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