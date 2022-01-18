В Литве не обнаружили в документе указаний на то, кто должен ответить за инцидент с лайнером ирландской авиакомпании

Никакого перехвата белорусским истребителем самолета компании Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем не было. Таким образом, Международная организация гражданской авиации приняла сторону Минска по прошлогоднему инциденту с рейсом Афины-Вильнюс. Об этом сообщил директор департамента по авиации Минтранса Республики Артем Сикорский, комментируя журналистам публикацию отчета ICAO.

По его словам, в ведомстве изучают полученный накануне поздно ночью рабочий документ с приложением окончательного отчета группы по установлению фактов о событиях, которые произошли с лайнером Ryanair в небе над Белоруссией 23 мая 2021 года. В министерстве сейчас анализируют "все элементы этого доклада", выявляют неточности, которые требуют "корректировки", заметил Сикорский.

"Наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Белоруссии не было", – цитирует БЕЛТА директора департамента.

Также группа зафиксировала тот факт, что экипаж "не сохранил данные объективного контроля и свою аудиозапись" ключевого момента – когда ими принималось решение о посадке в Минске. По словам Сикорского, переговоры в кабине не сохранились из-за того, что после посадки самолета летчики не выключили самописцы.

В свою очередь, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже заявил о том, что в отчете ICAO указаны "явные и грубые нарушения", однако там "не хватает тех, кто скрывается за этими нарушениями, кто это сделал". При этом он признал, что ознакомился с данным документом лишь вскользь.

"Не могу комментировать в полном объеме, потому что не видел самого текста, (. . .) но если эта оценка справедлива, разумеется, если указаны незаконные действия, то из незаконных действий должны возникать и последствия", – сказал министр.

Кроме того, литовец не исключил проведения Евросоюзом собственного расследования инцидента с Ryanair или обращения в международные правовые структуры, передает "Интерфакс".

Напомним, пассажирский самолет ирландской авиакомпании совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за угроз взрыва. После осмотра лайнера взрывного устройства обнаружено не было, зато с борта силовики сняли одного из сооснователей и авторов оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу. Позже различные СМИ, политики и аналитики утверждали, что самолет был посажен якобы под угрозой вылетевшего на его перехват истребителя ВВС Белоруссии.

А в декабре прошлого года в Польше были обнародованы аудиопереговоры между диспетчером аэропорта Минска и пилотом Ryanair, которые должны стать доказательством того факта, что первому некто третий – возможно, сотрудник ФСБ – давал указания, как действовать с лайнером.

