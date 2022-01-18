Многолетний лидер республики мог выжидать, кому достанутся лавры победителя после подавления мятежа

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрадовался тому, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "воскрес" и, наконец, обратился к народу в связи с массовыми погромами в республике. Тем не менее, российского политика удивило слишком долгое молчание Елбасы, и он попытался найти тому причину.

Отметим, ранее Владимир Вольфович высказал предположение, что экс-лидер Казахстана, скорее всего, уже давно отошел в мир иной. И вот сегодня в медиа было распространено заявление Нурсултана Абишевича.

Жириновский раскритиковал казахского аксакала за то, что он лишь сейчас появился на публике, а не в момент, когда в стране проходили массовые погромы и беспорядки. По его мнению, Назарбаев, будучи влиятельным человеком в республике и лидером правящей партии "Нур Отан", должен был призвать своих сторонников "выйти на улицу и навести порядок", а не скрываться все 17 дней.



"Но со 2 января он ждал. Чего ждал? Чтобы была ясная картина? Чтобы встать вместе с победителем? Он дождался, остался старый президент", – сказал Жириновский.

Выражая удивление молчанию человека, который возглавлял республику 30 лет, во время такого сложного для страны времени, лидер либеральных демократов предположил, что подобная позиция политически мотивирована и Назарбаев просто собирался примкнуть к победителю после того, как с беспорядками будет покончено.

"Может, все это было организовано его сторонниками, чтобы вернуть к власти не его самого, но верных ему людей. Может, это попытка госпереворота, или что-то по заданию зарубежных центров", – сказал Жириновский.

Политик указал, что подобного еще в истории не случалось, чтобы не было понятно, какая группа борется за власть, кто в итоге победил, т.к. в ходе акций никто не представлял ни программ, ни лозунгов, ни флагов. Однако в любом случае, Назарбаев не должен был молчать, подчеркнул Жириновский, поскольку занимал пост председателя совета безопасности, перешедшего в руки президента Касым-Жомарта Токаева.

По его словам, в произошедшем в Казахстане "слишком много непонятного", но Владимир Вольфович рад, что Нурсултан Абишевич "жив и может принести какую-то пользу". Также он надеется, что жизнь в республике окончательно восстановится, а преступники будут установлены и осуждены.

Ранее сегодня в интернет-сообществе и эксперты также попытались разгадать смысл нынешнего появления Назарбаева.

