Кишиневской компании не хватает 25 миллионов долларов на приобретение голубого топлива в январе

Ни один банк не согласился занять денег на покупку голубого топлива у "Газпрома" для молдавских потребителей. Об этом сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.

Он пояснил, что согласно договору компания должна оплачивать российскому концерну аванс за текущий месяц до 20-го числа, т.е. к этому сроку нужно заплатить $63. На данный момент "Молдовагаз" внесла $23 млн, а к четвергу планирует заплатить еще $15 млн.

Однако, подчеркнул Чебан, компания вряд ли к установленному сроку сможет внести не достающие средства. По его словам, сложившуюся ситуацию обсуждают на правительственном уровне, а накануне ее детально рассматривали на заседании Наблюдательного совета "Молдовагаз" с участием представителей "Газпрома".

"Мы пытались взять кредит в банках. Но все банки отказались предоставить кредиты из-за других долгов. Мы попросили "Газпром" отложить выплату $25 млн, которые будут уменьшены к концу месяца, потому что мы будем платить каждый день", – цитирует топ-менеджера "Интерфакс".

Чебан указал на тот факт, что молдавские потребители не платят авансом за топливо, а в самой компании ждут корректировки тарифов на газ.