Евросоюз готов усилить санкции против Минска

На очередном заседании Национального собрания Франции депутаты обсудили политическую ситуацию в Белоруссии. С докладом перед народными избранниками выступил руководитель внешнеполитического ведомства республики Жан-Ив Ле Дриан. Дипломат обрушился с резкой критикой в адрес главы РБ Александра Лукашенко.

Министр иностранных дел Франции фактически поставил ультиматум белорусскому правителю, выдвинув условия для начала переговорного процесса. Он потребовал от Лукашенко освободить из тюрем всех политических заключенных и оппозиционных журналистов.

Глава МИД подчеркнул, что Париж не начнет диалог с Минском до тех пор, пока Лукашенко не прекратит "репрессии и удушение гражданского общества". Кроме того, чиновник подтвердил готовность Евросоюза ввести новые санкции белорусского режима. Он отметил, что конкретные решения будут приняты в зависимости от развития ситуации в РБ.

В очередной раз Франция отказалась признавать легитимность Лукашенко как президента Белоруссии. Париж потребовал от Минска провести выборы главы государства при наблюдателях ОБСЕ

"О признании властей не может быть речи до тех пор, пока в Белоруссии не будут организованы новые свободные и прозрачные выборы под эгидой ОБСЕ", – заявил Ле Дриан.

Он также подчеркнул, что Франция не ожидает ничего существенного от предстоящего референдума по изменению конституции Белоруссии. По мнению министра, всенародное голосование пройдет в стиле президентских выборов 2020 года, итоги которого Париж не признает.

Кстати, комментируя эту новость, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко заявил, что Франция заняла такую позицию по итогам встречи команды НАУ с представителями МИД республики. Он отметил, что ранее оппозиция провела переговоры и с политическим руководством Германии, и подчеркнул, что рассчитывает на усиление давления Берлина на Минск.

Ранее экономист Сергей Чалый выразил уверенность, что во время транзита власти в РБ Александр Лукашенко повторит судьбу Нурсултана Назарбаева.