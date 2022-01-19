Вашингтон увидел опасность в новой конституции страны

Во вторник, 18 января, в Государственном департаменте США прошел специальный брифинг, в хоте которого высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства поделился своим видением политической ситуации в Белоруссии, а также опасениями насчет будущего этой страны.

Из материалов, распространенных пресс-службой Госдепа, становится очевидно, что Вашингтон решил не просто оказать давление на Минск, но и попытался принудить главу РБ Александра Лукашенко выбирать между Москвой и Западом. В частности, как сообщает RT, американцы выразили озабоченность присутствием российских военнослужащих на территории Белоруссии.

Речь идет о совместных учениях "Союзная решимость", которые раннее анонсировал сам Лукашенко. В американском Госдепе полагают, что наша страна направила в соседнюю республику слишком много солдат. Примечательно, что чиновник никак не подтвердил свои слова конкретными цифрами.

Меж тем, он заявил, что территория Белоруссии может быть использована как плацдарм для переброски российских военных на территорию Украины с севера. То есть в Госдепе в очередной раз повторили слухи о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом, которые ранее неоднократно опровергались Кремлем.

Кроме того, Вашингтон увидел опасность в новой белорусской конституции. Дипломат подчеркнул, что поправки в основной закон позволят Минску размещать в стране ядерное оружие, то есть республика откажется от нейтрального статуса.

В итоге он призвал Лукашенко определиться насчет будущего Белоруссии, очевидно, намекая на выбор между Россией и Западом.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан поставил перед Александром Лукашенко жесткий ультиматум. Дипломат отказался признавать легитимность президента Белоруссии.