Меркель подыскали работу в международной организации

Меркель подыскали работу в международной организации
Ангела Меркель. Фото: Emmanuele Contini, via www.imago / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Выдающийся политик может занять высокий пост в ООН

Недавно в немецком государстве произошли серьезные перемены. Пост канцлера Германии после многих лет упорного труда покинула Ангела Меркель. Многих интересует, в какой сфере теперь найдут себе применение безусловные таланты государственной деятельницы. Оказалось, что политику уже предложили занять пост в Организации объединенных наций.

Как отмечает издание "Свободная пресса", с таким предложением к бывшему немецкому канцлеру обратился глава учреждения Антониу Гутерреш. По имеющимся данным, выдающаяся немка может стать руководительницей консультативного органа организации по глобальным общественным благам.

Впрочем, пока Ангела Меркель не дала ответ на это предложение. Как добавляет интернет-издание "МИР24", в ООН и не смеют надеяться, что бывший канцлер Германии примет их предложение. Скорее всего, Меркель ответит отказом. Она не раз заявляла, что пока не хочет занимать высокие посты.

Впрочем, в организации есть несколько подходящих для опытного политика позиций. По информации зарубежных изданий, в случае отказа Меркель направят предложение занять должность исполнительного секретаря Рамочной конвенции об изменении климата.

Напомним, место Меркель занял другой известный немецкий политик Олаф Шольц. Недавно в бундестаге поделились мнением по поводу того, состоится ли встреча российского лидера Владимира Путина с новым канцлером Германии.

Источник: Der Spiegel ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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