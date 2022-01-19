В Раде сообщили о готовности британских ВВС сбросить бомбу на "Северный поток-2"

В Раде сообщили о готовности британских ВВС сбросить бомбу на "Северный поток-2"
Фото: Siegra Asmoel /http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
продолжениеУкраина озвучила список вооружений для поставок из Германии
На Украине ожидают, что власти Соединенного Королевства уничтожат российский газопровод и без согласия Германии

Лондон готов пойти на крайние меры, чтобы сохранить для Киева доходы от транзита российского газа в Евросоюз. В этом уверены на Украине. В частности, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко именно с этим связал решение Германии не пускать через свое воздушное пространство британские военные самолеты, поставляющие вооружение Незалежной.

Нардеп опубликовал в своем телеграм-канале карту, на которой обозначен маршрут британских военных транспортников. На ней видно, что пилотам королевских ВВС приходится закладывать большой крюк и лететь через Данию, чтобы попасть на Украину в обход Германии.

"На самом деле самолеты Британии летели мимо Германии, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить "Северный Поток 2" по пути",

– прокомментировал Гончаренко, поставив в конце сообщения смеющийся смайлик. В следующей публикации он продолжил иронизировать на эту тему, намекнув, что британский премьер Борис Джонсон пообещал вернуться к проблеме газопровода "Северный поток-2" "чуть позже".

Накануне стало известно, что в киевском "Борисполе" приземлились как минимум четыре тяжелых военно-транспортных "Боингов" C-17 ВВС Великобритании, на борту которых были, по словам британского министра обороны Бэна Уоллеса, "легкие системы противотанкового вооружения и небольшое количество британского персонала". Украина пыталась договориться и о поставках оружия с Германией, но получила отказ.

Ранее в Сети появилось видео, как украинский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса Javelin – и промахивается.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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