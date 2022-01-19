Лидер НАУ предупредил о продолжении "гибридной войны" между РБ и ЕС

Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко уверен, что миграционный кризис, в организации которого обвиняют Александра Лукашенко, еще не завершен. По его словам, белорусский правитель готовит продолжение "гибридной войны" с Евросоюзом до весны 2022 года включительно.

Основатель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" со ссылкой на неких своих источников предупредил, что Лукашенко намерен организовать наркотрафик в европейские страны при помощи мигрантов. Он отметил, что сегодня в белорусском лагере беженцев остаются порядка 700 человек, которые каждый день предпринимают 30-50 попыток прорваться через линии соприкосновения с Польшей.

Оппозиционер подчеркнул, что на новом этапе "гибридной войны" Белоруссии против Евросоюза больше не будет массовых прорывов госграницы. По его словам, вместо этого Лукашенко планирует переправлять в европейские страны небольшие группы нелегалов, имеющих опыт как боевых действий, так и контрабанды наркотических средств.

"Группы будут смешаны с обычными мигрантами. Их целью будет являться следующее: попасть в страны Евросоюза и перенести с собой наркотические вещества, которые станут для них универсальной валютой, решающей, в том числе, задачи существования в первые месяцы нахождения в Евросоюзе", – отметил Латушко.

Лидер НАУ напомнил, что Лукашенко уже отказался останавливать потоки мигрантов и наркотиков, проходящие через РБ в ЕС. Он подчеркнул, что сегодня над планом организации наркотрафика в Европу работают сотрудники главного управления внешней разведки КГБ Белоруссии. По ловам оппозиционера, для переброски беженцев к госгранице может быть задействована транспортная авиация, уже попавшая под санкции.

Ранее политическую ситуацию в Белоруссии оценил высокопоставленный чиновник американского Госдепа. США фактически поставили перед Лукашенко выбор между Россией и Западом.