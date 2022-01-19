Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
Украина нуждается в новых вооружениях, чтобы укрепить свои военные силы, а Германия их производит. Поэтому Киев рассчитывает, что Берлин "проявит политическую волю" и передаст Незалежной оружие. Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.
По его словам, Германия должна "взять пример" с Великобритании, которая уже снабжает Украину оружием. Вот только от Лондона Киев получает устаревшие и ненужные самим британцам противотанковые комплексы Javelin и противотанковые ракеты NLAW, а от Берлина украинцы хотят новинки военпрома.
"Существует огромная потребность в самых современных системах ПВО, которые производят немецкие военно-промышленные компании",
– пояснил Мельник в интервью DPA. Кроме того, Киев рассчитывает на "немецкие боевые корабли, которые признаны одними из лучших в мире".
Ранее Украина уже обращалась к ФРГ с запросом о поставках вооружений, однако и прежнее правительство Германии, и нынешнее придерживается твердой позиции – никакого летального оружия в регион, где идет война. Такая принципиальность украинским руководителям оказалась непонятна. В частности, Мельник попытался объяснить немецким коллегам, что коалиционное соглашение – "это не Библия", но это вызвало гневную реакцию в ФРГ.
Накануне стало известно, что первые военные транспортники ВВС Соединенного Королевства приземлились в киевском "Борисполе". Причем лететь им пришлось над Данией, а не напрямую над Германией. Своими соображениями на этот счет уже поделился нардеп Алексей Гончаренко.
Евросоюз готов усилить санкции против Минска
Решение территориального спора остается приоритетом для Токио