Берлину посоветовали отказаться от принципиальных убеждений и взять пример с Лондона

Украина нуждается в новых вооружениях, чтобы укрепить свои военные силы, а Германия их производит. Поэтому Киев рассчитывает, что Берлин "проявит политическую волю" и передаст Незалежной оружие. Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

По его словам, Германия должна "взять пример" с Великобритании, которая уже снабжает Украину оружием. Вот только от Лондона Киев получает устаревшие и ненужные самим британцам противотанковые комплексы Javelin и противотанковые ракеты NLAW, а от Берлина украинцы хотят новинки военпрома.

"Существует огромная потребность в самых современных системах ПВО, которые производят немецкие военно-промышленные компании",

– пояснил Мельник в интервью DPA. Кроме того, Киев рассчитывает на "немецкие боевые корабли, которые признаны одними из лучших в мире".

Ранее Украина уже обращалась к ФРГ с запросом о поставках вооружений, однако и прежнее правительство Германии, и нынешнее придерживается твердой позиции – никакого летального оружия в регион, где идет война. Такая принципиальность украинским руководителям оказалась непонятна. В частности, Мельник попытался объяснить немецким коллегам, что коалиционное соглашение – "это не Библия", но это вызвало гневную реакцию в ФРГ.

Накануне стало известно, что первые военные транспортники ВВС Соединенного Королевства приземлились в киевском "Борисполе". Причем лететь им пришлось над Данией, а не напрямую над Германией. Своими соображениями на этот счет уже поделился нардеп Алексей Гончаренко.