Президент Турции хочет организовать переговоры для своих коллег

Украинские власти вместо поддержания нормального диалога с нашей страной предпочитают тиражировать слухи о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом. Россия неоднократно опровергала их и делала все возможное для решения ситуации на дипломатическом уровне. Переговоры по совместным по гарантиям безопасности с США и НАТО не принесли плодов на данном этапе. В дело вступился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства пригласил к себе на родину коллег из России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он намерен организовать переговоры между президентами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Турции Ибрагим Калын.

По данным издания URA.RU, Анкара хочет добиться снижения напряженности между Москвой и Киевом. В этой связи Эрдоган решил предложить Путину и Зеленскому свои посреднические услуги.

Во время общения с журналистами официальный представитель турецкого лидера объяснил позицию главы государства. По его словам, Эрдоган надеется, что президенты России и Украины смогут "разобраться в своих проблемах и разногласиях".

Кроме того, пресс-секретарь президента уточнил, что политик в течение ближайших недель намерен совершить визит в Незалежную.

Напомним, ранее Россия потребовала у Турции объяснений из-за недружественной позиции по Казахстану.

