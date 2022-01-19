Дипломат объяснил, почему Токаев не обратился за помощью к Китаю

Во вторник, 18 января, руководитель казахстанского внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди посетил с рабочим визитом Бельгию. Во время общения с журналистами он представил свое видение январских акций протестов. Дипломат подчеркнул, что не верит в причастность бывшего президента Нурсултана Назарбаева к массовым беспорядкам.

По его словам, окончательный вывод по ситуации должно сделать следствие. Об этом чиновник заявил в интервью общеевропейскому информационному порталу Euractiv. Также глава МИД опроверг причастность членов семьи Елбасы к акциям протестов.

Кроме того, министр иностранных дел объяснил, почему во время беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Москве, а не к Пекину. Дипломат подчеркнул, что Китай был готов помочь соседней республике. Он также заявил, что у КНР, в отличие от ОДКБ, не было правовых оснований для введения вооруженных сил.

Чиновник уверен, что первоначальный мирный протест был радикализировав после вмешательства террористов, которые могли захватить столицу Казахстана и совершить государственный переворот. Однако, по его словам, негативной ситуации удалось избежать благодаря миротворческому контингенту ОДКБ, которые взяли под охрану стратегические объекты.

Также Тлеуберди заявил, что в РК по поручению главы государства организуют новый общественный фонд. Глава МИД уточнил, что он будет финансировать за счет денежных средств, конфискованных у коррупционеров.

Напомним, ранее Токаев заявил, что благодаря Елбасы в Казахстане появился социальный слой богатых граждан, которым теперь следует поделиться заработком с обычными людьми.