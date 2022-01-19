Немецкий министр не оправдала ожиданий общественности

Глава внешней политики Германии Анналена Бербок выглядела ученицей на фоне главы МИД РФ Сергея Лаврова. В том, что переговоры не обернулись провалом для ФРГ, – заслуга российского дипломата, который не захотел "топить" коллегу. Так в немецкой прессе комментируют состоявшуюся накануне встречу Лаврова и Бербок в Москве.

"Никогда еще внешняя политика Германии не выглядела настолько беспомощной",

– пишут "Stuttgarter Nachrichten", отмечая, что разрекламированный визит Бербек в Киев свелся к словам о теплом отношении Германии к Украине и повторению позиции о невозможности поставок ей оружия. А в Москве она лишь подтвердила стремление к диалогу и смутно намекнула на возможные санкции.

"Угрожать можно, когда есть козыри в рукаве, а у Германии их нет",

– встает на защиту министра Straubinger Tagblatt, поясняя, что Бербок по разным причинам не могла пригрозить России ни поставками оружия Украине, ни отключением РФ от SWIFT, ни запретом "Северного потока-2". "У Берлина нет свободы маневра в диалоге с Москвой", – заключает издание.

"Бербок прошла боевое крещение в Москве", – пишет Mittelbayerische Zeitung. Читателям напоминают, что Лавров руководит дипломатическим ведомством уже 18 лет и за это время успел изучить "каждую щель, каждую мелочь внутри Запада, внутри ЕС и НАТО и нещадно этим пользуется". На этом фоне неопытная глава МИД ФРГ выглядела неплохо.

"Бербок прошла стресс-тест, но вряд ли в этом есть ее большая заслуга. Скорее, министр Ларов не был заинтересован в дискредитации коллеги из ФРГ",

– полагает аналитик издания Focus Online.

Большинство немецкие СМИ сходятся в мнении: сам факт, что отношения России и Германии не стали хуже после переговоров Бербок и Лаврова, можно уже расценивать как успех. Поскольку еще накануне визита эксперты опасались, что министр внешнеполитического ведомства ФРГ может уничтожить все усилия своего шефа.

Ранее в СМИ обратили внимание, что Лавров не подарил Бербок цветов при встрече, увидев в этом намек на реальное отношение главы МИД РФ к немецкому дипломату.