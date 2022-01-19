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В Казахстане еще во времена правления Нурсултана Назарбаева был принят специальный закон "О первом президенте". Документ с 2000 года гарантировал полную неприкосновенность Елбасы и его семье. Под защиту попали также имущество и активы тогдашнего главы государства. Однако сегодня граждане РК требуют отменить это правило.
Жители республики создали петицию и собирают подписи за лишение Назарбаева неприкосновенности. После отставки политика с поста секретаря Собвеза казахстанцы лишили не останавливаться на достигнутом и лишить экс-президента, а также его родственников пожизненного государственного содержания.
Ранее министр иностранных дел Казахстана отказался верить в причастность Назарбаева к массовым январским беспорядкам.
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