Граждане РК создали петицию

В Казахстане еще во времена правления Нурсултана Назарбаева был принят специальный закон "О первом президенте". Документ с 2000 года гарантировал полную неприкосновенность Елбасы и его семье. Под защиту попали также имущество и активы тогдашнего главы государства. Однако сегодня граждане РК требуют отменить это правило.

Жители республики создали петицию и собирают подписи за лишение Назарбаева неприкосновенности. После отставки политика с поста секретаря Собвеза казахстанцы лишили не останавливаться на достигнутом и лишить экс-президента, а также его родственников пожизненного государственного содержания.

Ранее министр иностранных дел Казахстана отказался верить в причастность Назарбаева к массовым январским беспорядкам.