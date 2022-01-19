Вильнюс обратится за помощью к Брюсселю

Во вторник, 18 января, в рамках первого этапа совместных учений "Союзная решимость" началась переброска российских военнослужащих на территорию Белоруссии. Такое развитие событий почему-то не понравилось главе литовского оборонного ведомства Арвидасу Анушаускасу. Чиновник заявил о потенциальной угрозе для его страны.

Свое видение ситуации министр обороны представил в Facebook. Он обратил внимание на готовность Вильнюса попросить помощи у Брюсселя. Чиновник подкинул, что обсудит предстоящие военные учения России и Белоруссии с послами стран, входящих в НАТО.

Он также заявил, что сегодня именно Североатлантический альянс способствует укреплению безопасности Литвы. По мнению главы минобороны, присутствие российских войск на территории союзного государства почему-то представляет опасность для прибалтийской республики и дестабилизирует ситуацию в регионе.

Примечательно, что на военные учения Москвы и Минска ранее отреагировали в Вашингтоне. Представитель Госдепартамента США выразил озабоченность в связи с переброской российских военнослужащих на территорию Белоруссии.

Кстати, в самой прибалтийской республике уже подсчитывают убытки от санкционной войны с Белоруссией. Эксперты припомнили Вильнюсу разрыв экономических отношений с Москвой.