Кишинев готов погасить долг частями

Ситуация в энергетике требует введения в Молдавии чрезвычайного положения. Об этом объявила премьер республики Наталья Гаврилица после того, как "Газпром" пригрозил остановить поставки газа из-за неуплаты.

Ранее вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что Кишинев обратился к "Газпрому" с просьбой подождать с оплатой счетов за газ. Как выяснилось, у "Молдовагаза" нет денег, а местные банки отказались дать нацкомпании кредит на покупку газа для населения.

В конце прошлого года в Молдавии сложилась аналогичная ситуация. Тогда "Газпром" согласился подождать несколько дней, пока "Молдовагазу" перечислят деньги из бюджета. Сейчас российский поставщик занял принципиальную позицию: если авансовый платеж не придет до 20 января, поставки газа в Молдавию будут остановлены.

"Правительство считает, что существует реальный риск прекращения поставок газа",

– признала Гаврилица. В связи с этим она собирает в среду, 19 января, заседание кабмина, на котором предложит ввести режим ЧП в сфере энергетики, передает РИА "Новости". Если правительство одобрит эту инициативу, то уже завтра она поступит на обсуждение в парламент.

Впрочем, в Кишиневе все же надеются, что "Газпром" сменит гнев на милость и согласится принять платеж частями. По словам Спыну, декабрьские поставки Молдавия уже оплатила, сейчас речь об авансовом платеже. По договору, "Молдовагаз" должна в конце каждого месяца перечислять 50% аванса за следующий месяц. За январь это составляет около 63 млн долларов, уточняет "Спутник". Но "Молдовагаз" до завтра может оплатить 38 млн, что покрывает потребление за 10 дней. Еще 25 млн – потом.

Ранее в Кишиневе заявили, что условия соглашения с "Газпромом", которое было подписано в октябре 2021 года, их не устраивают и будут изменены.