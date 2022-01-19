Главе Незалежной припомнили его крылатые выражения, обещания и комические куплеты

Интернет-сообщество бурно, со смехом и сарказмом отреагировало на новость из Печерского суда в Киеве, который сегодня избрал-таки меру пресечения для экс-главы государства, а ныне депутату Верховной рады Петру Порошенко в так называемом "угольном" деле в виде личного обязательства, обязав политика сдать паспорт для выезда за границу.

В адрес президента Украины Владимира Зеленского, который в этот момент встречался на Банковой с госсекретарем США Энтони Блинкеном, полетели емкие, дерзкие и нелицеприятные выражения. Лидера нации, когда-то бросившего "шоколадному королю" крылатую фразу "Петр Алексеевич, – я ваш приговор!", обвинили в трусости. Также ему же вернули собственные слова, которые он когда-то произнес атошникам в Донбассе.

"Зеленский – лох дня, если не всего 2022 года", – написал автор телеграм-канала "FRONTовые заметки".

Крайне резко решение суда прокомментировал ярый оппонент как хозяина "Рошена", так и бывшего комика украинский журналист и блогер Анатолий Шарий на своей странице в "Твиттере".

"Порошенко совершенно свободен. Личное обязательство. Опять мой прогноз сбылся. Зеленский – мерзкий трусливый дегенерат, подонок, умеющий преследовать только политиков-НЕ миллиардеров, их жен и их матерей. Чучело позорное", – без стеснения заявил Шарий.

По словам российского военкора Александра Коца, ранее сегодня он строил предположения о том, как же Владимир Александрович "собирается сажать" Петра Алексеевича в присутствии высокого заокеанского гостя Блинкена.

"Честно говоря, я Зелю переоценил, думал, решение перенесут на попозже. Но нет. Зеленский продемонстрировал абсолютную бесхребетность", – считает журналист.

Ну, а сам лидер "Евросолидарности" после оглашения решения суда по мере пресечения просто откровенно издевался над главой государства, причем делал он это на глазах восхищенной своим "шоколадным" вождем публики. Пан Порошенко не преминул уколоть верховного главнокомандующего "цитатой" из его выступления в "Квартале 95".

Бывший президент заявил, что "наступило время прихлопнуть крышку рояля", намекнув на известный номер Зеленского "Игра на рояле без рук".

