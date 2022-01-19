Шеф американской дипломатии не смог понять, что для России является ключевым в представленных Москвой предложениях

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не собирается везти в Женеву министру иностранных дел России Сергею Лаврову письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом американец вещал в ходе совместного брифинга с лидером Украины Владимиром Зеленским в Киеве.



"Я не представлю бумагу на данный момент главе МИД Сергею Лаврову. Нам нужно посмотреть, где мы находимся и остаются ли у нас возможности вести дипломатию и диалог, что является, безусловно, предпочтительным", – цитирует РИА "Новости" шефа дипведомства Штатов.

По его словам, на прошедший недавно переговорах Вашингтон не делал каких-либо предложений Москве. Были лишь озвучены озабоченности тем вызовам, "которые представляет Россия для безопасности" Европы, указал представитель американского континента. Блинкен добавил, что и российская сторона заявила о своих поводах для беспокойства.

Министр подчеркнул, что ему неизвестно, какие из предъявленных РФ требований для нее являются ключевыми. Он повторил вашингтонскую мантру, что ряд из них для США вовсе "неприемлемы", в частности, продвижение Североатлантического блока на восток Европы.

Данный спич заокеанского гостя прокомментировал политолог Алексей Чеснаков, предположивший, что Блинкен тем самым только "повышает градус интриги".

"Демонстративно отказывается выполнять требование русских о жестких сроках текущей недели. С другой стороны глава Госдепа дает понять, что работа курьера – не его дело", – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Напомним, документы Москвы по вопросу гарантий безопасности были опубликованы на сайте МИД РФ еще в середине декабря 2021 года. В частности, российская сторона настаивает на том, что такие бывшие советские республики, как Украина и Грузия, никогда не должны стать членами НАТО. Причем Россия ожидает юридически оформленных обязательств от США и альянса.

Как выразился первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, коллективный Запад в данном вопросе не "отделаются неким "бла-бла"", и это вовсе не ультиматум.

Добавим, встреча Лаврова с Блинкеным должна состояться в пятницу, 21 января.

