Глава Ирана неожиданно прервал встречу с Путиным

Глава Ирана неожиданно прервал встречу с Путиным
Фото: kremlin.ru
Высокопоставленный гость совершил религиозный обряд в стенах Кремля

Президент Ирана Ибрахим Раиси прервал сегодня переговоры с главой России Владимиром Путиным, которые проходили в Кремле, чтобы совершить вечерний намаз. Фотография исполнения высоким гостем из Ближнего Востока религиозного мусульманского обряда облетела СМИ и соцсети.

"Ничего необычного, просто президент Ирана Ибрагим Раиси совершает намаз в Кремле в самый разгар переговоров с Владимиром Путиным. Политик попросил для этого перерыв на 10 минут, после круглый стол продолжился", – говорится в сообщении телеграм-канала "Выпускайте Кракена!"

Между тем, в аккаунте агентства Tasnim утверждается, что намаз иранский лидер совершил по завершению переговоров с Путиным.

Как отмечает РИА "Новости", это первый визит в Москву Раиси с момента начала его президентского срока в августе 2021 года.  Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что приезд главы Исламской Республики в Россию очень важен, поскольку сторонам необходимо провести "инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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